نجم يوفنتوس السابق يشعل المنافسة بين الفرق الفرنسية

نواف السالم(صدى):

أشعل كلاوديو ماركيزيو، نجم يوفنتوس السابق، المنافسة بين الفرق الفرنسية، بعد فسخ عقده مع السيدة العجوز.

وأوضحت، صحف فرنسية أن ” ماركيزيو ” اقتحم دائرة المرشحين، لتدعيم خط وسط أولمبيك مارسيليا، لتعويض انتقال لاعبه أندري زامبو أنجيسا إلى فولهام، مقابل 30 مليون يورو، كما أنه مطلوب أيضًا بنادي موناكو وبعض أندية الدوري الأمريكي.

وأشارت إلى احتمالية انضام اللاعب لصفوف باريس سان جيرمان، لصداقته القوية مع جيانلويجي بوفون، وتعويض اعتزال المخضرم تياجو موتا؛ فيما قد ينتقل إلى أحد أندية الدوري الفرنسي، بعد رسالته التي بدأها بتحية متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفرنسية.