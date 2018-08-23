ترامب يدلي بتصريحات خطيرة

واشنطن(صدى):

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قائلًا أن أسواق المال ستنهار في حال تم عزله، بعد اعترافات محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي انقلب ضده؛ مهددًا بذلك الشعب الأمريكي.

وقال ترامب: ” أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار ” ، مضيفًا: ” أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدًا ” فيما أجاب على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف ” التأثير على الانتخابات ” الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، أن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مايكل كوهين، اعترف أمس الأول الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية؛ ما قد يؤدي إلى توريط رئيسه السابق.