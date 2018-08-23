بالفيديو.. أمير مكة يوجه بإغلاق أحد المسالخ نهائيا
وجه أمير مكة، خالد الفيصل، اليوم الخميس، بإغلاق مسلخ المعيصم بالعاصمة المقدسة بشكل نهائي.
وأوضحت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد، وانعدام الاشتراطات الصحية.
وتجدر الإشارة، إلى أن ذلك يأتي بعد تداول مقطع يوضح انعدام النظافة خلال ذبح الأضاحي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 1 ساعة
اعزك الله يا ولد فيصل
كما اعززت وقدست مكة نعم انت العلاج لكل متهاون ومتكسب من موسم الحج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52494 ] نشر منذ 58 دقيقة
جزاكم الله ياخدام الديار المقدسه ، واعانكم على طاعته ، وكسر شوكة كل مخالف ,, آمين ,,