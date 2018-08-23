بالفيديو.. أمير مكة يوجه بإغلاق أحد المسالخ نهائيا

نايف السالم(صدى):

وجه أمير مكة، خالد الفيصل، اليوم الخميس، بإغلاق مسلخ المعيصم بالعاصمة المقدسة بشكل نهائي.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد، وانعدام الاشتراطات الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن ذلك يأتي بعد تداول مقطع يوضح انعدام النظافة خلال ذبح الأضاحي.