بعد صلاته ركعتي استخارة بمشعر عرفة.. حاج يمني يعفو عن قاتل ابنه

نايف السالم(صدى):

قام حاج يمني من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، بالتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

حيث قام الحاج اليمني بصلاة ركعتي استخارة في مشعر عرفة؛ ليقوم بتوثيق التنازل مباشرة في اللجنة الشرعية للبعثة.

وعن ذلك، أوضح الحاج هادي الشبيري، أن واقعة القتل حدثت قبل 3 سنوات، والقاتل هو من أقاربهم وزميل ابنهم، وخلال السنوات الماضية قام برفض العفو رغم الأموال الطائلة التي عرضت عليه.

وعن قرار العفو، أبان ” الشبيري ” أنه بعث برسالة لبناته قبل الذهاب إلى الحج، أكد فيها مسامحته لقاتل ابنه، وأثناء وقوفه في مشعر عرفة، صلى ركعتي استخارة؛ ليهتدي إلى قراره بشأن العفو، فشعر بشيء يحمله عليه.

وأضاف: ” توجهت مباشرة إلى اللجنة الشرعية للبعثة، وكتبت التنازل ووثقته بحضور 5 شهود ” ، مشيرًا إلى أنه أبلغ ذوي القاتل في اليمن بما أقدم عليه.