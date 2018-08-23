3 مشروبات تؤذي جهازك الهضمي.. احذرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

هناك العديد من العادات الغذائية التي قد تؤذي الصحة، دون حتى أن نلتفت لذلك، وتكثر هذه العادات مع المناسبات الاجتماعية التي ترتبط بالأكل، وعلى رأسها عيد الأضحى المبارك، والذي يرتبط بتناول الأكلات الدسمة، إلى جانب كميات كبيرة من اللحوم.

وقالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك عادات صحية خاطئة لابد من تجنبها خلال عيد الأضحى، حفاظا على الجهاز الهضمي، وخاصة فيما يتعلق بتناول بعض المشروبات .

ومن هذه المشروبات :

العصائر المعلبة:

يعتاد الكثيرون تناول العصائر المعلبة بين الوجبات، خاصة في العزومات، فتقدم بكثرة للضيوف.

في حين أنها تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة وسكريات، وكلها مواد ضارة، فتقلل من كفاءة عمل الجهاز المناعي، وتصيب الأسنان بالتسوس، كما أنها تزيد الوزن.

المشروبات الغازية:

من العادات الغذائية التي يتبعها الكثيرون، تناول المشروبات الغازية أثناء أو بعد تناول الوجبات الدسمة، ظنا أنها تحسن عملية الهضم.

في حين أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والكافيين، مما يجعلها ضارة بكل أعضاء الجسم، فهي تصيب الجسم بالسمنة وعسر الهضم على عكس ما يعتقد البعض أنها تعمل على سهولة الهضم، كما أنها تحتوي على أحماض تصيب الأسنان بالتآكل .

القهوة والشاي:

من العادات المصرية الأصيلة؛ تناول كوب من الشاي أو القهوة بعد وجبة الغداء الدسمة، على اعتبار أنها مشروبات تساعد على هضم الأطعمة الدسمة.

في حين أن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤدي إلى إدمانها، إلى جانب ذلك فشرب الكثير منها يرفع حرارة الجسم، ويصيب بالإمساك، كما أنه يرفع من ضغط الدم.