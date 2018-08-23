” الحصيني ” : غدا بداية المنزلة الأخيرة من الصيف

عادل الحربي(صدى):

أوضح عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، اليوم الخميس، أن فجر غدًا يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13يـــومـًا.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موضحًا: ” هو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.. وسهيل يعد ثاني ألمع نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية، لهذا النجم عدة تسميات، وهو نجم أكبر من الشمس. ”

وأضاف: ” و سهيل من أشهر النجوم التي عرفها العرب.. بطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف ” تدريجيًا ” ، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة.. ويقال إذا طلع سهيل طاب الليل وامتنع القيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل كناية عن إن فرصة الأمطار فيه تزداد – إن شاء الله. ”

وتابع: ” الحمد لله القائل في كتابه: ” وعلامات و بالنجم هم يهتدون ” .. لا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو فان ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها لا يقدم ولا يؤخر اإما يوافق دخولة تغير مصدر الرياح ونوعيتها, فالعرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم. “