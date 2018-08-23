وظائف إدارية شاغرة بشركة ” إتش بي ” بالرياض
كشفت شركة إتش بي ” HP ” عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مقر الشركة بالرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس؛ وذلك من خلال برنامج التدريب المكثف على رأس العمل ” Start2Grow ” المبتدئ بالتوظيف.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:
– أخصائي تسويق قنوات تجارية (Start2Grow – Commercial Channel Marketing Specialist)
– مدير حساب تجزئة مبتدئ (Start2Grow – Junior Retail Account Manager)
وعن الشروط المطلوبة، أبانت الشركة أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدمين:
– درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو المالية.
– أن يكون المتقدم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في نفس المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
أما فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة، فقد ذكرت الشرطة أنها كالآتي:
– مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والعربية.
– معرفة متوسطة بالإجراءات والسياسات الداخلية.
– فهم جيد لقضايا الامتثال القانونية المحلية.
– مهارات متقدمة في حل المشكلات ومهارات تحليلية.
– مهارات في العمل الجماعي.
– مهارات متوسطة في إدارة الوقت.
– مهارات متقدمة في إدارة المشاريع.
– مهارات متقدمة في التوجيه والتدريب.
وناشدت الشركة الراغبين في التقديم على وظيفة أخصائي تسويق قنوات تجارية، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا
أما للتقديم على وظيفة مدير حساب تجزئة مبتدئ، من خلال الرابط التالي:هنا
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