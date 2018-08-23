وظائف إدارية شاغرة بشركة ” إتش بي ” بالرياض

فاطمه المالكي(صدى):

كشفت شركة إتش بي ” HP ” عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مقر الشركة بالرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس؛ وذلك من خلال برنامج التدريب المكثف على رأس العمل ” Start2Grow ” المبتدئ بالتوظيف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي تسويق قنوات تجارية (Start2Grow – Commercial Channel Marketing Specialist)

– مدير حساب تجزئة مبتدئ (Start2Grow – Junior Retail Account Manager)

وعن الشروط المطلوبة، أبانت الشركة أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدمين:

– درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو المالية.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

أما فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة، فقد ذكرت الشرطة أنها كالآتي:

– مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والعربية.

– معرفة متوسطة بالإجراءات والسياسات الداخلية.

– فهم جيد لقضايا الامتثال القانونية المحلية.

– مهارات متقدمة في حل المشكلات ومهارات تحليلية.

– مهارات في العمل الجماعي.

– مهارات متوسطة في إدارة الوقت.

– مهارات متقدمة في إدارة المشاريع.

– مهارات متقدمة في التوجيه والتدريب.

وناشدت الشركة الراغبين في التقديم على وظيفة أخصائي تسويق قنوات تجارية، بالتقديم عبر الرابط التالي:هنا

أما للتقديم على وظيفة مدير حساب تجزئة مبتدئ، من خلال الرابط التالي:هنا