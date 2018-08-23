روبين يصف رحيله عن ريال مدريد بـ ” القرار الأفضل “

ماجد محمد(صدى):

أوضح الجناح الدولي الهولندي آرين روبين، صاحب الـ35 عامًا أن قرار رحيله عن صفوف ريال مدريد ” القرار الأفضل ” في مسيرته الكروية؛ حيث رحل عن مدريد مقابل 25 مليون يورو لينضم لفريق ملعب الأليانز آرينا في ميونيخ.

وصرّح روبين قائلًا: ” أنا واقعي بشكل دائم وأدرك جيدًا أن عالم كرة القدم يتغير باستمرار، كان من الممكن أن تكون مسيرتي مختلفة عن الوقت الحالي، لقد بدأت مشواري الكروي في فريق جرونينجن، ثم بعد ذلك انتقلت إلى آيندهوفن، وبقيت هناك لمدة موسمين. ”

وأضاف: ” لقد كان الرحيل عن منزلي وأنا في الـ 18 من عمري خطوة كبيرة بالنسبة لي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى فريق كبير بحجم تشيلسي وأنا في سن العشرين، وبعد ذلك انضممت إلى ريال مدريد وهناك قضيت موسمين، ثم اتخذت قراري بالرحيل إلى بايرن ميونيخ ” ، متابعًا: ” في البداية كنت متشككًا من قراري، لم أكن أعرف إذا ما كنت قد اتخذت القرار الصحيح أم لا، ولكن يمكنني القول الآن أنه كان القرار الأفضل في مسيرتي. “