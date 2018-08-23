” فيديو ” يوثق تجربة شاب إيطالي في العمل كدلال ببيع التمور ببريدة

سالم المطيري(صدى):

قام شاب إيطالي بتوثيق تجربته في العمل كدلال لبيع ” التمور ” في مدينة بريدة بالقصيم، من خلال مقطع فيديو.

وجاء ذلك خلال زيارته عددًا من مناطق المملكة حاليًا، حيث أُعجب بالطريقة التي يتم بها البيع في السوق.

وظهر الشاب ” ليني ” بالمقطع وهو يرتدي الثوب السعودي ويذهب لسوق بريدة، وسط مئات السيارات المجهزة في ساحة التمور والمحملة بمختلف أنواع التمور.

ووثق المقطع مشهد الشاب وهو يعتلي سيارة بيع التمور بمشاركة أحد البائعين المشهورين بسوق بريدة، وينادي على طريقتهم لبيع حمولة كبيرة تضم أكثر من 400 كرتونة، معربًا عن فخره بالتجربة.

من الجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من تجربة بيع التمور، ذهب ” ليني ” لمزرعة تاريخية خاصة أقامت نشاطًا على هامش مهرجان التمور.