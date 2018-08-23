” بلدية الحازمي ” في بيشة تنفذ حملة مكثفة لمكافحة الآفات والحشرات

محمد السعران(صدى):

تعزز بلدية الحازمي بمحافظة بيشة خلال فترة أجازه عيد الاضحى أعمال مكافحة آفات الصحة العامة من خلال حملة تكثيفية لمعالجة البلاغات البيئية لمحاربة انتشار الحشرات في الشوارع والميادين العامة وتكورات المياه وسط الأحياء في محاولة لإنهاء تلك المشاكل البيئية بشكل جذري .

وأوضح الاستاذ محمد جريب السراري رئيس الفرقه المرابطة بأجازه العيد أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة العامة للصحة البيئة في بلدية الحازمي إلى تحسين المستوى البيئي والحد من الآفات الحشرية المختلفة بما في ذلك ” البعوض ” وذالك بتوجيه ومتابعه من رئيس بلدية الحازمي المهندس ابراهيم بن صالح القرني .