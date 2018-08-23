” أوين ” عن محمد صلاح: لا أتمنى انتقاله لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

صرح اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين، بأنه لا يتمنى انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف ريال مدريد.

وعن ذلك قال ” أوين ” في تصريحات له: ” لا أتمنى أن يذهب صلاح إلى ريال مدريد، هو رائع مع ليفربول، كما أتمنى أن يكون ليفربول المحطة الأخيرة لصلاح في كرة القدم؛ لكوننا سعداء للغاية بتواجده في الفريق ” .

يُذكر أن ريال مدريد مرتبط بالتعاقد مع صلاح 26 عامًا؛ وذلك في حال تمكن اللاعب من الحفاظ على المستويات الرائعة التي يقدمها لموسم آخر مع فريق ” ليفربول ”