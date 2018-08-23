وزير الشؤون الإسلامية: المملكة قوية بدينها وقيادتها وشعبها وبالمسلمين في العالم

منى(صدى):

رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، أمس الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها بمشعر منى ، تكريماً للضيوف ، والمشاركين في أعمال الوزارة المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1439هـ .

وألقى معاليه كلمة هنأ فيها الجميع بما تحقق من نجاحات في موسم الحج لهذا العام، وقال: إن من فضل الله ونعمته التي تستوجب الشكر علينا جميعا ما رأيناه في هذا الموسم المبارك بفضله ــ سبحانه ــ، فقد كان يسيرا حيث تغشى جميع الحجاج ــ بفضل الله ــ السكينة والاطمئنان والراحة في هذا البلد الآمن ، ويقوم بالعناية بجميع المسلمين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وأكد معاليه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بشؤون الحجاج ؛ يتلمس احتياجاتهم ويتحسسها ، ويعينهم على قضائها بعمل دؤوب ، ومتابعة وتوجيه سديد ، ودعم منقطع النظير، ثم متابعة على مدار الساعة من سمو ولي العهد ، الذي يوجه بتذليل الصعاب التي تعترض الحجاج ، فلا يعادي المملكة إلا رجل منحرف وعدو للإسلام والمسلمين ممن يسيرهم الأعداء ، وللأسف إنهم من أبناء العالم الإسلامي.

وأكد معاليه أن الذين يسيئون إلى المملكة تخلوا عن دينهم ومروءتهم وأخلاقهم وإسلامهم ، وهم بذلك يسيئون إلى الأمة الإسلامية، فهذه البلاد حاملة راية الإسلام ، ومهبط الوحي ، وتخدم بيت الله الحرام ، ومسجد رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وتعتني بالمشاعر المقدسة ، وتنشر الدعوة في جميع أرجاء الأرض وفق منهج إسلامي سلفي معتدل .

وكان الحفل قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم تتابعت الكلمات .. حيث ألقى عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح ، كلمة قال فيها : إن ما قامت به المملكة العربية السعودية تحت قيادة إمامها ، وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين ، ومتابعة ولي عهده الأمين ، وما تقوم به لهو غاية العز والشرف ، فقد حازوا المجد قياماً بالإسلام ، وحقوق المسلمين واهتماما بقضاياهم .. وخدموا بيته وحرمه ومن قصدهما ، حيث قدموا خدمة من أعظم الخدمات على مر التاريخ .

ثم ألقى أستاذ الحديث وعلومه في جامعة ندوة العلماء في الهند الشيخ أبوسحبان النبوي ، كلمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين ، تقدم فيها بالشكر والتقدير نيابة عن الوفود المستضافين في البرنامج، منوهاً إلى أن ما شاهدوه في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة فوق التصور والخيال، حيث لم يدخر القائمون على البرنامج أي عمل في خدمة الضيوف إلا قدموه .

ونوه بالخدمات التي قدمتها المملكة لجميع حجاج بيت الله الحرام ، مطالباً المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ذكر محاسن المملكة العربية السعودية وما قامت بها من تطورات باهرة وإزالة في الشبهات ، وقال : يجب علينا نحن الضيوف الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهم الله ــ.

ثم ألقى الملحق العسكري اليمني العميد ركن يحيى بكيل ، كلمة أثنى فيها على الأعمال الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال خدمة الحجيج ، وبرنامج الاستضافة ، حيث أحدثت في نفوسنا وفي نفوس كل حاج من الدول العربية والإسلامية الأثر الكبير ، وما قدم من خدمات وتسهيلات للجميع أعمال تستوجب الشكر .

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم ، وإلى سمو ولي عهده الأمين ؛ لما قاما به من عمل إنساني ، ووقفة جادة إلى جانب أشقائهم اليمنيين ، ومنها المكرمة التي شملت ذوي الشهداء اليمنيين .. منوهاً بالخدمات المتميزة التي قدمت لهم .

كما تحدث وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس ، قائلا : نحن ننظر بكل شوق ومحبة إلى المملكة لما تقدمه لفلسطين من دعم كامل سياسي واقتصادي، ولا ننسى قيادةً وحكومةً وشعباً مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة لفلسطين قديما وحديثا ، ونقدر استضافة ذوي الشهداء الفلسطينيين هذا العام وكل عام، وننظر إلى المملكة الشقيقة أنها عزيزة علينا ونعجز عن شكرها بكل الكلمات على حفاوة استقبال حجاجنا على ثرى هذه البلاد المباركة ، نسأل الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، فأمن المملكة هو أمن الأمتين العربية والإسلامية .

فيما ألقى معالي نائب وزير الشئون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري كلمة أشار فيها إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتولى أعمالاً عظيمة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، والعناية بكل ما من شأنه خدمة الحجيج والتيسير عليهم في أداء مناسكهم .. مثمناً الدعم الكبير الذي يلقاه الجميع من معالى الوزير، مقدماً ــ في ذات الوقت ــ التهنئة والشكر لمعاليه باسمه واسم زملائه مسؤولي ومنسوبي الوزارة ، وأصحاب الفضيلة العلماء والدعاة المشاركين مع الوزارة بأعمال التوعية الإسلامية في الحج ،على النجاح الذي أنجزته الوزارة في موسم الحج لهذا العام 1439هـ .

وفي نهاية الحفل ــ الذي حضره عدد من العلماء ، والدعاة ، وكافة العاملين المشاركين ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج هذا العام ــ تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين في أعمال الوزارة .