نيسان تستثمر 3.3 مليار ريال لإنتاج 2.1 مليون سيارة سنويا في الصين

بكين(صدى):

نيسان وشريكتها الصينية دونج فينج ستقومان باستثمار ما يعادل 3.3 مليار ريال في مصانعهم بالصين لتوسيع قدراتهم الإنتاجية، كجزء من خطة الصانعة اليابانية لتصبح واحدة من أكبر ثلاث صانعات سيارات في السوق الأكبر لهم في العالم.

الاستثمار الجديد سيرفع إنتاج نيسان في الصين بـ 40% بحلول 2021، ليصل مجمل إنتاج الشركة هناك إلى 2.1 مليون سيارة سنوياً.

طبقا لمصادر رويترز؛ تستهدف نيسان بيع 2.6 سيارة سنوياً في الصين بحلول 2022، مقارنة بـ 1.5 مليون سيارة العام الماضي، مع التركيز على التصنيع المحلي لتلبية معظم الطلب.

خطة نيسان في التوسع داحل الصين تعتمد بشكل كبير على السيارات الكهربائية التي يزداد رواجها كل عام في الصين، بالإضافة إلى علامة تجارية محلية تابعة لنيسان تحت اسم Venucia للسيارات اقتصادية التكلفة، مع التركيز أيضاً على الشاحنات وسيارات الفان التجارية الخفيفة.

ويُذكر أن جنرال موتورز وفولكس فاجن تزعموا السوق الصيني لحوالي عقدين من الزمن، لتبيع كل منهم حوالي 4 مليون سيارة سنوياً على حدة، بمقارنة بمبيعات نيسان وتويوتا وفورد وهوندا التي تتراوح بين مليون و2 مليون سيارة سنوياً.