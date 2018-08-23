” المغامسي ” يوضح حكم رمي الجمرات قبل الزوال

نايف السالم(صدى):

أوضح الداعية وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، حكم رمي الجمرات قبل الزوال؛ مؤكدًا أنه يجوز ذلك سواء في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من بعد صلاة الفجر في أظهر أقوال العلماء.

وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” رمى نبينا عليه السلام الجمار أيام التشريق بعد الزوال، وهذا وقت فضيلة بلا ريب؛ لكنه لم يقل: (لا ترموا قبل الزوال)؛ وعليه فيجوز الرمي قبل الزوال؛ سواء في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من بعد صلاة الفجر في أظهر أقوال العلماء. ”

وتابع إمام وخطيب مسجد قباء: ” ومثاله أنه عليه السلام قال: (اجعلوا آخر صلاتكم وتراً)، ولو أن أحداً أوتر أول الليل، ثم انتبه من نومه وأراد أن يصلي قبل الفجر فلا حرج؛ بشرط ألا يوتر لأن النبي عليه السلام لم يقل (لا تصلوا بعد الوتر)؛ فهذا مثال يقرّب لك صورة مسألة رمي الجمار، والعلم عند الله. “