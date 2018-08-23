بالفيديو.. لمرضى السكر.. الإفراط في تناول لحوم العيد يضر بالصحة

أماني الغامدي(صدى):

يحرص مريض السكر دائما على الحفاظ على مستوى السكر بالدم لتجنب أمراض القلب والكلى، ولكن في عيد الأضحى المبارك يقبل مريض السكر دائما على اللحوم والفتة كنوع من “يوم فرى” دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

وتقول الدكتورة نورهان قنديل أخصائى التغذية العلاجية، خلال لقائها ببرنامج ” ست الحسن ” ، أن مريض السكر للأسف ينجرف وراء اغراءات الفتة واللحم في العيد ويكثر من إفراط مشروبات الصودا والحلويات عقب اللحوم، دون الوعى بأن ذلك يعرضه لارتفاع شديد في السكر والضغط والكوليسترول بالدم مما يعرضه لمشكلات خطيرة بالقلب وجميع أعضاء الجسم.

وعلى مريض السكر الانتباه لذلك وعدم الإفراط في تناول الفتة واللحوم في العيد، فيكفى كميات قليلة من كل نوع حفاظا على الصحة.