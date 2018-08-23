” الفيصل ” : لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن إجمالي القوى العاملة في الحج وصل 250 ألف شخص.

وقال ” الفيصل ” خلال كلمته المؤتمر الصحفي الختامي لموسم حج 1439هـ، أنه تم توفير 32 ألف طبيب وممارس صحي في موسم الحج، بالإضافة لـ 5 آلاف سرير في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة.

وأوضح أن حمال الكهرباء خلال الحج كان أكثر من 17 ألف ميجاوات، وأن قطار المشاعر قام بنقل 360 ألف حاج.

وأضاف ” الفيصل ” خلال كلمته: ” لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة، ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل، وسيتم إعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبًا ” .