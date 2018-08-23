” الفيصل ” : لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة
كشف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن إجمالي القوى العاملة في الحج وصل 250 ألف شخص.
وقال ” الفيصل ” خلال كلمته المؤتمر الصحفي الختامي لموسم حج 1439هـ، أنه تم توفير 32 ألف طبيب وممارس صحي في موسم الحج، بالإضافة لـ 5 آلاف سرير في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة.
وأوضح أن حمال الكهرباء خلال الحج كان أكثر من 17 ألف ميجاوات، وأن قطار المشاعر قام بنقل 360 ألف حاج.
وأضاف ” الفيصل ” خلال كلمته: ” لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة، ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل، وسيتم إعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبًا ” .
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