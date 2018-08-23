مدرب النصر يرفض التعاقد مع ” نيغريدو “

ماجد محمد(صدى):

عارض المدرب الأوروجوياني، دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر فكرة تعاقد الفريق مع المهاجم السابق لمانشستر سيتي اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد ” كارينيو ” أن أسلوب ” نيغريدو ” لا يتناسب مع طريقة لعبه، مفضلًا التعاقد مع لاعبين آخرين حيث يفضل اللاعب المتحرك والسريع والمهاري بينما نيغريدو يتميز بالكرات الرأسية والقوة الجسمانية.

ومن جانبه، يتطلع كارينيو، إلى التعاقد مع اللاعب الإسباني الآخر روبيرتو سولدادو أو الفرنسي بيير جينياك؛ لتدعيم هجوم النصر في حال فشل التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمد الله.