الرحالة ” ابن بطوطة ” يصف الكعبة قديما بدقة

حمود العنزي(صدى):

قدم الرحالة العربي ” ابن بطوطة ” وصفًا دقيقًا للكعبة أيام الحج قبل 600 عامًا؛ حيث وصف درج الصعود، ومراسم فتح باب الكعبة، وبداخلها قائلًا إن باب الكعبة المعظمة الذي بين الحجر الأسود والركن العراقي، وبينه وبين الحجر الأسود عشرة أشبار ” يقصد ٢٠سم ” ، وذلك الموضع هو المسمى بالملتزم؛ حيث يستجاب الدعاء.

وأوضح ” ابن بطوطة ” أن ارتفاع الباب عن الأرض أحد عشر شبرًا ونصف الشبر، وسعته ثمانية أشبار، وطوله ثلاثة عشر شبرًا، وعرض الحائط الذي ينطوي عليه خمسة أشبار، وهو مصفح بصفائح الفضة بديع الصنعة وعضادتاه وعتبته العليا مصفحات بالفضة، ويفتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة، ويفتح في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الرحالة العربي: ” أثناء فتح الباب يضعون كرسيًا شبه المنبر، له درج وقوائم خشب لها أربع بكرات يجري الكرسي عليها، ويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة؛ فيكون درجه الأعلى متصلاً بالعتبة الكريمة، ثم يصعد كبير الشيبيين وبيده المفتاح الكريم ومعه السدنة. ”

وتابع: ” فيمسكون الستار المسبل على باب الكعبة المسمى بالبرقع، أثناء ما يفتح رئيسهم الباب؛ فإذا فتحه قبّل العتبة الشريفة، ودخل البيت وحده، وسد الباب، وأقام قدر ما يركع ركعتين، ثم يدخل سائر الشيبيين، ويسدون الباب أيضًا، ويركعون، ثم يُفتح الباب ويبادر الناس بالدخول ” ، مستدركًا: ” وفي أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خأشعة وقلوب ضارعة وأيادٍ مبسوطة إلى الله تعالى؛ فإذا فُتِح كبروا ونادوا: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك يا ارحم الراحمين. ”

وأشار ” ابن بطوطة ” إلى أن: ” داخل الكعبة الشريفة مفروش بالرخام المجزع، وجدرانها كذلك، وبداخلها أيضًا ثلاثة أعمدة طوال مفرطة الطول من خشب الساج بين كل عمود منها وبين الآخر أربع خطى، وهي متوسطة في الفضاء داخل الكعبة الشريفة، يقابل الأوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي والشامي ” ، موضحًا أن ستور الكعبة الشريفة فمن الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض وهي تتلألأ عليها نورًا وإشراقًا وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض.