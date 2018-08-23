قتيل وجريحان إصابتهما خطرة في هجوم بسكين قرب باريس

باريس(صدى):

أقدم رجل يحمل سكينًا على قتل شخص وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطرة اليوم الخميس، في مدينة تراب بضاحية باريس قبل أن تقوم قوات الامن “بتحييده” كما قال مصدر في الشرطة.

وأضاف المصدر أن المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة بدون أن يكون بوسعه القول ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، أو تأكيد أو نفي الطابع الإرهابي للهجوم.

وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب بار