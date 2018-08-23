بالصور.. تخصصي الطائف يستقبل حالتين خطيرتين بالإسعاف الجوي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استقبلت الفرق الطبية في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، حالتين خطيرتين من ضمن خمس حالات تعرضت لحادث مروري على طريق الجنوب؛ حيث تم نقلها عبر طائرتين عموديتين ثم نقلت على الفور إلى طوارئ المستشفى بمتابعة من مدير الشئون الصحية صالح بن سعد المؤنس.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي وقائد العمليات التشغيلية سعيد الزهراني، أن مهبط الطائرات بمستشفى الملك عبدالعزيز جاهز لاستقبال الحالات المرضية والإصابات المختلفة التي تُنقل عن طريق الإسعاف الجوي.

وأشار ” الزهراني ” إلى أنه بمجرد استقبال البلاغ عن اتجاه الطائرات يتم على الفور تمرير البلاغ إلى المستشفى وتركيز الفرق الطبية بجانب المهبط ومن ثم استقبال واستلام الحالات من الإسعاف الجوي ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.