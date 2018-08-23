قائد أوروجواي يؤيد تدخل ” فيفا “

طلال الغامدي(صدى):

أكد قائد أوروجواي، دييجو جودين، أن لاعبي منتخب بلاده يؤيدون تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” محليًا، وإن مراجعة العقود التي وقعها الاتحاد الوطني ضرورية ولا غنى عنها؛ حيث سيتولى ” فيفا ” إدارة اتحاد أوروجواي، والتأكد من إقامة انتخابات حرة ونزيهة لمنصب الرئيس بحلول فبراير المقبل.

وصرّح دييجو جودين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر قائلًا: ” لاعبو المنتخب الوطني يؤيدون بشدة القرار، وإنه من الضروري جلب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتعدد إلى اتحاد أوروغواي لكرة القدم. ”

وأضاف ” جودين ” مؤكدًا: ” حان الوقت لكرة القدم في أوروجواي لكي تدار بإرادة كل المشاركين، وليس بالضغط الخارجي من أجل مصالح طرف ثالث. “