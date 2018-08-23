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  3. ” الأمن العام ” : إنتظار حلول موعد الزوال بمنشأة الجمرات يعرقل حركة الحجاج

” الأمن العام ” : إنتظار حلول موعد الزوال بمنشأة الجمرات يعرقل حركة الحجاج

” الأمن العام ” : إنتظار حلول موعد الزوال بمنشأة الجمرات يعرقل حركة الحجاج
نايف السالم(صدى):

ناشد الأمن العام اليوم الخميس، الحجاج بتجنب إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات؛ لأن ذلك يعرقل حركة الحجاج.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات ومداخلها؛ يعرقل حركة الحجاج ويعرضهم لمخاطر متعددة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يسترها عليهم ويحفظهم

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 53 دقيقة

مجهود رائع جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 41 دقيقة

يجب إطاعة الأوامر للتقليل من الإزدحام وتسهيل اداء الحجاج لمناسكهم ،،

,, وتقبل الله حجهم وغفر لنا ولهم ,, آمين ,,

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