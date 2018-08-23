” الأمن العام ” : إنتظار حلول موعد الزوال بمنشأة الجمرات يعرقل حركة الحجاج
ناشد الأمن العام اليوم الخميس، الحجاج بتجنب إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات؛ لأن ذلك يعرقل حركة الحجاج.
وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات ومداخلها؛ يعرقل حركة الحجاج ويعرضهم لمخاطر متعددة ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يسترها عليهم ويحفظهم
نوير[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 53 دقيقة
مجهود رائع جزاكم الله كل خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 41 دقيقة
يجب إطاعة الأوامر للتقليل من الإزدحام وتسهيل اداء الحجاج لمناسكهم ،،
,, وتقبل الله حجهم وغفر لنا ولهم ,, آمين ,,