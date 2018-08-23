” الأمن العام ” : إنتظار حلول موعد الزوال بمنشأة الجمرات يعرقل حركة الحجاج

نايف السالم(صدى):

ناشد الأمن العام اليوم الخميس، الحجاج بتجنب إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات؛ لأن ذلك يعرقل حركة الحجاج.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إنتظار حلول موعد الزوال في منشأة الجمرات ومداخلها؛ يعرقل حركة الحجاج ويعرضهم لمخاطر متعددة ” .