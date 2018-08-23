موراتا عن أسلوب مدرب تشيلسي الجديد: يساعدني على التسجيل

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب ألفارو موراتا، اليوم الخميس، عن رأيه في أسلوب المدرب الجديد لنادي تشيلسي، ماوريتسيو ساري؛ بعد أن أحرز ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال انتصار تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على آرسنال.

وصرّح موراتا: ” أسلوب اللعب المباشر الذي طبقه المدرب السابق أنطونيو كونتي لم يكن يناسبه، متوقعاً أن تتاح له المزيد من الفرص للتسجيل في ظل أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ على الكرة والذي ينتهجه ساري. ”

وأوضح المهاجم الإسباني: ” الشيء الأكثر أهمية الحالة التي نلعب في إطارها، كان أسلوب اللعب العام الماضي هو الأسلوب المباشر، كان لزامًا علي حماية الكرة أثناء ألعاب الهواء وهذه ليست أفضل ما أتمتع به ” ، مضيفًا: ” يمكنني الآن أن أهاجم في المساحات وألعب من لمسة واحدة، وانطلق نحو منطقة الجزاء من أجل التعامل مع التمريرات العرضية، وهذا ما يناسبني بصورة أكبر. ”

وأكد ” ألفارو موراتا ” قائلًا: ” المدرب يعمل في ظل وجود الكرة دومًا معنا، عندما تعمل مع وجود الكرة معك فإنه تتاح لك المزيد من الفرص وتسنح للمهاجمين المزيد من الفرص. “