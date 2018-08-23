هيونداي إلنترا 2019 الشكل الجديد تكشف نفسها رسميا

سول (صدى):

مر عامان على طرح الجيل الحالي من هيونداي إلنترا لتثبت السيارة نفسها في مواجهة منافسة شرسة في فئة السيدان بالإضافة إلى موديلات الكروس أوفر الصغيرة التي يزداد رواجها كل يوم، والآن كشفت الصانعة الكورية عن تحديث جديد “فيس ليفت” للسيارة الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية.

حصلت مقدمة إلنترا 2019 الجديدة على مصابيح أمامية مثلثة وشبكة تهوية جديدة تضيف لمسات رياضية على الشكل العام، كما أعادت هيونداي تصميم غطاء المحرك وممتصات الصدمات والمصابيح الخلفية كذلك، وتأتي السيدان بعجلات تتراوح بين 16 إنش و18 إنش.

لم تطرأ أي تغييرات على المحرك والجير، ما يعني الاختيار بين ثلاثة محركات بأربع سلندرات بقوات تتراوح بين 128 حصان و201 خصان، بجير يدوي بست سرعات أو جير أوتوماتيكي بست سرعات أو جير ثنائي المقبض بسبع سرعات حسب النسخة.

بخلاف نسخة SE الأساسية، تأتي جميع نسخ إلنترا 2019 الاخرى بنظام تحذير من مغادرة حارة الطريق والفرملة التلقائية للطوارئ والتحذير من أي مخاطر عند مغادرة السيارة وغيرها من الأنظمة التي ترفع من مستويات السلامة في السيدان.

من الناحية التقنية، فقد حصلت السيارة على شحن لاسلكي وشاشة لمسية اختيارية جديدة بطول 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع إمكانية وصلها بالهاتف الذكي.

من المرتقب طرح هيونداي إلنترا 2019 الجديدة قبل نهاية العام الجاري .