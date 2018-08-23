عريقات يطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل

رام الله(صدى):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتزام حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري هو حصيلة صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات الاحتلال.

وشدد في بيان أصدره اليوم الخميس، على أن الصمت عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل الخارجية الأميركية أيضًا، إنما يمنح تل أبيب الضؤ الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا، بحسب البيان.

وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرًا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.