شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لتزييف الدولارات

سعيد العجل(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، في الإطاحة بتشكيل إجرامي من سبعة وافدين تورطوا في تزييف الوثائق والعملات النقدية؛ حيث أن التشكيل العصابي مكون من ثلاثة مصريين وتشاديان وسوري وسوداني وبينهم اثنين مطلوبين بقضايا جنائية.

واعترف المقبوض عليهم بتحويل سكن أحدهم إلى معمل متكامل لتزييف العملات؛ فيما أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على قيامهم بترويج وثائق وكميات كبيرة من العملات النقدية المزيفة.

وأشار إلى أنه تم تفتيش السكن؛ حيث عثر على معدات وأدوات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وأحبار ملونة تستخدم في أعمال التزوير والتزييف وضبط ١٧٢.٠٠٠ دولار أمريكي و٢٠٠.٠٠٠ ريال من الأوراق النقدية المزيفة؛ فيما جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.