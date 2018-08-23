شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي لتزييف الدولارات
نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، في الإطاحة بتشكيل إجرامي من سبعة وافدين تورطوا في تزييف الوثائق والعملات النقدية؛ حيث أن التشكيل العصابي مكون من ثلاثة مصريين وتشاديان وسوري وسوداني وبينهم اثنين مطلوبين بقضايا جنائية.
واعترف المقبوض عليهم بتحويل سكن أحدهم إلى معمل متكامل لتزييف العملات؛ فيما أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه تم القبض عليهم بعد توفر الدلائل على قيامهم بترويج وثائق وكميات كبيرة من العملات النقدية المزيفة.
وأشار إلى أنه تم تفتيش السكن؛ حيث عثر على معدات وأدوات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وأحبار ملونة تستخدم في أعمال التزوير والتزييف وضبط ١٧٢.٠٠٠ دولار أمريكي و٢٠٠.٠٠٠ ريال من الأوراق النقدية المزيفة؛ فيما جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1996 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو ادعسوهم فوالله لا يستقيم حال الأجانب الا بالدعس وتطبيق النظام من جميع الوزارات بلا هوادة
فهد[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينكم
نوير[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير
نهى[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين ان شاء الله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 60 دقيقة
كفو يا شرطتنا الله معكم
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 58 دقيقة
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ابو طيف[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله لا يوفقهم هاذولا المجرمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 54 دقيقة
جزاكم الله خير ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10781 ] نشر منذ 47 دقيقة
عزيزي أخي ابو محمد 😎.
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عيدك مُبارك وكل عام وأنــت بألــف خـــير .💚💐.
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أعــاده الله عليــنا وعليـــكم بليُـــمنِ و ألبــركــــات .
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اللـهم آمـين يارب ألعـالمين تجعلنا من حجاجِ بيتك أجمعين .
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 44 دقيقة
والسبب وزارة العمل والكفيل الفاسد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم آمين ,,
,, عيد سعيد وعمر بطاعة الرحمن مديد اخوي الحبيب راعي الددسن ، وكل عام وانتم بخير وصحه وسلام ,,
,, اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلاميه باالخير واليُمن والبركات .. آمين ,,