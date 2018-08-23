رجل يعثر على ” قرط ذهبي ” داخل أمعاء الأضحية
عثر رجل بمحافظة أسيوط بمصر، على قطعة ذهبية بأمعاء الأضحية الخاصة به؛ خلال قيام أحد السيدات بتنظيف الأمعاء.
وبالتطرق للتفاصيل، قال صاحب الأضحية بأنها كانت بصحة جيدة وقام بشرائها من السوق قبل أسبوعين، وعندما قامت السيدات بتنظيف الأمعاء وجدوا بداخلها قطعة ثمينة عبارة عن قرط ذهبي.
وعن ذلك، قررت النساء اقتسام ثمن القرط الذهبي بعد بيعه، واعتباره هدية بمناسبة عيد الأضحى.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1996 ] نشر منذ 60 دقيقة
تحيا مصر
حتى واحد من الجيران لقي في امعاء خروف العيد بتاعة خاتم الماس منقوش علية هدية عيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههه ,,
,, سبحان الله ,,
,, من حصل شي يستاهله ,,