رجل يعثر على ” قرط ذهبي ” داخل أمعاء الأضحية

القاهرة(صدى):

عثر رجل بمحافظة أسيوط بمصر، على قطعة ذهبية بأمعاء الأضحية الخاصة به؛ خلال قيام أحد السيدات بتنظيف الأمعاء.

وبالتطرق للتفاصيل، قال صاحب الأضحية بأنها كانت بصحة جيدة وقام بشرائها من السوق قبل أسبوعين، وعندما قامت السيدات بتنظيف الأمعاء وجدوا بداخلها قطعة ثمينة عبارة عن قرط ذهبي.

وعن ذلك، قررت النساء اقتسام ثمن القرط الذهبي بعد بيعه، واعتباره هدية بمناسبة عيد الأضحى.