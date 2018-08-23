سجون الباحة تعايد نزلائها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الباحة(صدى):

أقامت مديرية سجون منطقة الباحة مساء أمس , حفل معايدة للنزلاء ، ومشاركتهم فرحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك , بحضور مدير سجون المنطقة العقيد معيض بن أحمد القحطاني , وعدد من ضباط ومنسوبي إدارة السجن .

ووفرت المديرية بهذة المناسبة برامج للزيارة العامة لذوي النزلاء والنزيلات خلال أيام العيد ، حيث خصصت الفترة الصباحية لذوي النزلاء من الرجال والفترة المسائية للزائرات من النساء لإدخال الفرحة في نفوس النزلاء وربطهم بأسرهم ومجتمعهم وتعزيز القيم الإسلامية والإجتماعية في نفوس النزلاء .