رد فوري من بكين على عقوبات واشنطن الجمركية ضد منتجاتها

بكين(صدى):

سارعت الصين، اليوم الخميس، بالرد الفوري على إعلان أمريكا عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية؛ حيث فرضت ” بكين ” رسومًا جمركيّة مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة.

وتنفذ 25% من الرسوم الجمركية الصينية، بعد لحظات على فرض واشنطن رسومًا جمركية مماثلة على 16 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة، فيمت صرّحت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ” تعارض بشدة ” الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية، بينما أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بداية تطبيق رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية؛ حيث تتهم واشنطن بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة.