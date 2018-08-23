فقدان 3 أشخاص في اليابان مع الاستعداد لوصول إعصار ” سيمارون “

طوكيو(صدى):

فقد ثلاثة أشخاص في الوقت الذي تسبب فيه إعصار ” سيمارون ” القوي في هبوب رياح عاتية وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسط وغرب اليابان، اليوم الخميس.

وتقوم السلطات المحلية حاليًا بالبحث على شاطئ مدينة شيزوكا -حيث صدر تحذير من ارتفاع الأمواج- عن ثلاثة مفقودين من طلاب الجامعة.

وذكرت وكالة الانباء اليابانية ” كيودو ” أنه يُخشى من أن تكون الامواج العالية قد جرفت المفقودين الثلاثة بعد أن كانوا في المنطقة مساء أمس.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، وهو رقم 20 هذا الموسم، إلى اليابسة في جزيرة شيكوكو جنوب غرب البلاد مساء اليوم، وسط تحذير من هيئة الأرصاد بإمكانية حدوث انهيارات طينية وزيادة منسوب مياه الأنهار.