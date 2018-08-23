نانسي عجرم تكشف تفاصيل حقيقة مطالبتها بتنزيل أعلام المثليين في السويد

أماني الغامدي(صدى):

بعد البلبلة التي أُثيرت بسبب حفل النجمة نانسي عجرم في السويد ، وتداول أخبار بمنعها دخول أعلام المثليين إلى حفلها ، خرجت نانسي عن صمتها وكشفت حقيقة الواقعة .

وكتبت نانسي على صفحتها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي ، ” بعد الضجة التي أثيرت حول حفلي في ​السويد​ وما رافقه من اتهامات، يهمني توضيح نقطة أساسية جدا وهي أنني وإدارة أعمالي لا علاقة لنا على الإطلاق بموضوع أعلام المثليين وأن إزالة الأعلام تم بقرار من منظم الحفل وليس منا أبدا ” .

وتابعت ” ويهمني أيضا أن أوضح لمرة واحدة وأخيرة أنني أحترم خيارات جميع الناس من دون أي تفرقة وتمييز، ولم أكن يوما في موقع الإدانة أو الأحكام المسبقة لأي كان، خصوصا أن الحياة الشخصية أمر يتعلق بالإنسان نفسه ولا علاقة لأحد به، وواجبنا أن نحترم ذلك ” .

وأضافت نانسي ” آسفة لأن يأخذ الموضوع هذا الحيز الكبير من الاهتمام لأنه أثر على بعض أصدقائي المقربين أيضا، وكل الهدف منه كان تصويري أنني في مواجهة مجموعة من الناس. أحب الجميع وأحترم الجميع وأكثر من ذلك لن أقول في هذا الموضوع وشكرا ” .