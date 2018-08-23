بالفيديو.. 7 طرق للتخلص من مشكلات البشرة في دقائق

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض أحدث الابتكارات المنزلية في عالم العناية بالجمال.

1- للتخلص من البثور السوداء امزجى حبات الفحم مع الجيلاتين بماء ساخن وضعى الخليط على أنفك عدة دقائق ثم انزعيه برفق.

2- لاستعادة نعومة كعب القدم امزجى الأسبرين مع حمض الستريك وبعض المياه وضعى قدمك في كيس به الخليط ثم ارتدى جورب لمدة 15 دقيقة واتركى قدمك تطد الجلد الميت تماما.

3- ضعى قطعة من الثوم على حبوب الوجه للتخلص منها.

4- امزجى ملح البحر مع صودا الخبز وماء دافئ وخل أبيض للتخلص من اسمرار بشرة تحت الإبط.

5- استخدمى مياه البصل مع زيت جوز الهند وزيت عشبة “الأرقطيون” للتخلص من قشرة الشعر.

6- لعلاج تساقط الشعر ضعى الخميرة الفورية مع ماء دافئ وبعض العسل ونوع من الزيت مع صفار بيضة على الشعر.

7- تخلصي من التهاب البشرة بوضع مزيج من الصبار والعسل وزيت جوز الهند.