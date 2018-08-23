بالفيديو.. 7 طرق للتخلص من مشكلات البشرة في دقائق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض أحدث الابتكارات المنزلية في عالم العناية بالجمال.
1- للتخلص من البثور السوداء امزجى حبات الفحم مع الجيلاتين بماء ساخن وضعى الخليط على أنفك عدة دقائق ثم انزعيه برفق.
2- لاستعادة نعومة كعب القدم امزجى الأسبرين مع حمض الستريك وبعض المياه وضعى قدمك في كيس به الخليط ثم ارتدى جورب لمدة 15 دقيقة واتركى قدمك تطد الجلد الميت تماما.
3- ضعى قطعة من الثوم على حبوب الوجه للتخلص منها.
4- امزجى ملح البحر مع صودا الخبز وماء دافئ وخل أبيض للتخلص من اسمرار بشرة تحت الإبط.
5- استخدمى مياه البصل مع زيت جوز الهند وزيت عشبة “الأرقطيون” للتخلص من قشرة الشعر.
6- لعلاج تساقط الشعر ضعى الخميرة الفورية مع ماء دافئ وبعض العسل ونوع من الزيت مع صفار بيضة على الشعر.
7- تخلصي من التهاب البشرة بوضع مزيج من الصبار والعسل وزيت جوز الهند.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز للعوانس من عمر أربعين عاما فيما فوق حيث يزداد ببشرتهم التجاعيد والنشف والبكتيريا .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9774 ] نشر منذ 31 دقيقة
امابصل☺😁الله يغنينا😁