تراجع أسعار النفط تحت وطأة نزاع تجاري

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم.

وفي الساعة 0647 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل منخفضة 24 سنتاً بما يعادل 0.3% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وضعفت الأسواق العالمية في ظل احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي قد يكبح النمو الاقتصادي.

وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس اليوم بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25% على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما. وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.