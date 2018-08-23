بالفيديو.. توقيف مهاجر قام بنقل خروف العيد بعربة متحركة للأطفال
رصدت إحدى مقاطع الفيديو تدخل عناصر الشرطة الإيطالية؛ لأجل توقيف مهاجر مغربي قام بنقل خروف العيد مُقيدًا بعربة متحركة للأطفال، بوسط شارع ” أنونسياتا ” أمام أنظار المواطنين.
وتدخلت عناصر الشرطة بسرعة لتوقيف المهاجر وحجز الخروف الذي كان يسوقه إلى بيته لذبحه، حيث اتُهم بتعذيب الحيوان.
يٌذكر أنه جرى فتح متابعة قضائية في حق المهاجر المغربي؛ وذلك بتهمة تعذيب الحيوان ومخالفة القوانين التجارية؛ بعدما عجز عن إثبات مصدر الخروف الذي كان يستعد لذبحه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52481 ] نشر منذ 3 ساعات
وياهل ترى هذا المخلوق الذي في العربه ، خرووووووووف ……….؟
,, وبعدين هذولا ملاقيف ، مالهم وماله ، او على شان انه عربي مسلم ……..؟
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2694 ] نشر منذ 31 دقيقة
تستاهل ضاقت عليك الخيارات حتى استخدمت هذي الطريقة الغبية , وانت تعلم مسبقا مواقفهم المعادية لكل ماتقتضية الشريعة الاسلامية وما تعتبره امرا عاديا في بلادك يعد خرقا فاضحا للقوانين المرعية لديهم ومؤكد انك كنت تنوي ذبح الخروف في بيتك وهذه مخالفة اخرى يعني ياغريب كون اديب وتقيد بقوانين البلد الذي تقيم فيه ومقولتهم المعتاده القانون لا يحمي المغفلين