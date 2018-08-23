بالفيديو.. توقيف مهاجر قام بنقل خروف العيد بعربة متحركة للأطفال

روما(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو تدخل عناصر الشرطة الإيطالية؛ لأجل توقيف مهاجر مغربي قام بنقل خروف العيد مُقيدًا بعربة متحركة للأطفال، بوسط شارع ” أنونسياتا ” أمام أنظار المواطنين.

وتدخلت عناصر الشرطة بسرعة لتوقيف المهاجر وحجز الخروف الذي كان يسوقه إلى بيته لذبحه، حيث اتُهم بتعذيب الحيوان.

يٌذكر أنه جرى فتح متابعة قضائية في حق المهاجر المغربي؛ وذلك بتهمة تعذيب الحيوان ومخالفة القوانين التجارية؛ بعدما عجز عن إثبات مصدر الخروف الذي كان يستعد لذبحه.