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بسبب الاتحاد.. طليقة كهربا تطالبه بزيادة النفقة

بسبب الاتحاد.. طليقة كهربا تطالبه بزيادة النفقة
نواف السالم(صدى):

قدمت الإعلامية سارة خليفة، للمحكمة صورة من عقود احتراف زوجها السابق اللاعب المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” بنادي الاتحاد، والذي يثبت حصوله على مبالغ كبيرة نظير احترافه بالعميد؛ مطالبة بزيادة النفقة.

ومن جانبه، أوضح المحامى أحمد حمدي، أن المحكمة قد تصدر حكمها في 2 سبتمبر المقبل، لصالح زوجة ” كهربا ” السابقة، بعد تقديمها لصور عقود احتراف اللاعب بالمملكة، بالإضافة لصورة من عقده مع نادي الزمالك، والذى يثبت تعاطيه مبالغ أكبر من التي تقدم بها اللاعب لهيئة المحكمة.


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