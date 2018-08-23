بسبب الاتحاد.. طليقة كهربا تطالبه بزيادة النفقة

نواف السالم(صدى):

قدمت الإعلامية سارة خليفة، للمحكمة صورة من عقود احتراف زوجها السابق اللاعب المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” بنادي الاتحاد، والذي يثبت حصوله على مبالغ كبيرة نظير احترافه بالعميد؛ مطالبة بزيادة النفقة.

ومن جانبه، أوضح المحامى أحمد حمدي، أن المحكمة قد تصدر حكمها في 2 سبتمبر المقبل، لصالح زوجة ” كهربا ” السابقة، بعد تقديمها لصور عقود احتراف اللاعب بالمملكة، بالإضافة لصورة من عقده مع نادي الزمالك، والذى يثبت تعاطيه مبالغ أكبر من التي تقدم بها اللاعب لهيئة المحكمة.