سجون جازان تعايد النزلاء والنزيلات

جازان(صدى):

شرعت مديرية السجون بمنطقة جازان ، أبواب سجونها لأسر النزلاء والنزيلات لمعايدتهم وزيارتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وخصت المديرية , النزلاء المثاليين , بزيارات تجمعهم بذويهم داخل أسوار السجن ، بهدف مشاركتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وتنمية هذا الشعور في نفوسهم.

وأوضح مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي أن هذه المبادرة جاءت للقفز بزيارات المعايدة إلى أبعد مماهي عليه للمشاركة في البرامج الإصلاحية التي تقدم للنزلاء ، فضلاً عن زيارة المعايدة التي تفتح أبوابها للزوار كافة خلال أيام العيد الثلاثة .

وأفاد مدير الادارة العامة لسجن جازان المقدم علي بن حسن مصلوف , أن عدد الأجنحة المثالية التي تم الالتحاق بها داخل الإدارة بلغت ستة أجنحة ، لافتاً إلى أن هذا التزايد في أعداد الأجنحة جاء بناء على رغبة النزلاء بعد أن قدمت لهم الحوافز التي تساعدهم على تحقيق الشروط التي يجب عليهم التحلي بها للانتظام في تلك الأجنحة المثالية.