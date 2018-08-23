رونالدو يؤكد أن قرار الرحيل عن الريال كان ” سهلا “

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن قرار الرحيل عن النادي الإسباني ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كان سهلًا.

وصرّح ” رونالدو ” قائلًا: ” كان قرارًا سهلًا. ما حققته في مدريد كان مذهلًا. فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءًا من الماضي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن النجم البرتغالي انتقل إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم في صفقة قيمتها 100 مليون يورو؛ لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا.