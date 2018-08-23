بالفيديو.. أشخاص يحتجون على انقطاع المياه بتعليق جلود الأضاحي على مقر الشركة

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة القصر الكبير شمال المغرب، احتجاج سكانها على انقطاع التزود بالماء في يوم عيد الأضحى، حيث قاموا بتعليق جلود الأضاحي على مقر الوكالة المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء في المدينة.

وعن المحتجون، فقد اعتبروا أن انقطاع المياه في ذلك اليوم قد تسبب في تعكير أجواء العيد، حيث يبلغ فيه الطلب ذروته؛ نظرًا لما تتطلبه عمليات ذبح ” الأضاحي ” من استخدام للماء في تنظيف النفايات المترتبة على عمليات الذبح، كما طالبوا بتدخل السلطات من أجل عودة التزود بالماء في أسرع وقت.

من الجدير بالذكر أن المغرب احتفل أمس الأربعاء بأول أيام عيد الأضحى، متأخرًا بيوم عن باقي الدول الإسلامية التي أجمع معظمها على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الكبرى يوم الأربعاء.