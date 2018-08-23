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للرجال والنساء.. مدارس رواد الجامعة تعلن عن وظائف شاغرة

للرجال والنساء.. مدارس رواد الجامعة تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس رواد الجامعة ” جامعة المجمعة ” عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال وللنساء، وذلك في التخصصات التالية: معلم لغة عربية، ومعلم تربية إسلامية، ومرشد طلابي، ووكيل، ومعلمة تربية إسلامية، ومعلمة لغة عربية، ومعلمة رياضيات، ومعلمة لغة إنجليزية، ووكيلة ” .

وأوضحت مدارس رواد الجامعة، أنه يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، لافتة إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي: هنا

ومن الجدير بالذكر، أن مجمع مدارس رواد الجامعة صرح تعليمي متكامل بقسميه ” بنين وبنات ” يقع داخل المدينة الجامعية بالمجمعة، مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات التعليمية، بالإضافة إلى صالة رياضية وفق المواصفات الفنية.


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