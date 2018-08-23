اليوم.. دورة الألعاب الآسيوية تشهد 8 مشاركات للمملكة

طلال الغامدي(صدى):

يفتتح لاعب منتخب الدبابات البحرية هشام بخش، خلال مشاركته في الجولة الأولى من سباق 1100 الذي سيقام على شاطئ الأكاديمية الإندونيسية للجت سكي، عند الساعة الـ 7 صباحًا بتوقيت المملكة، وذلك في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا.

ويشهد اليوم الخميس 8 منافسات للمملكة في دورة الألعاب الآسيوية من بينها المنافسة السابق ذكرها، كما تدشن لاعبتا المنتخب الوطني للريشة الطائرة شذى صالح ورنا أبوحربش مشاركتهما في الدورة عند الـ 12 ظهرًا على صالة الملعب الرئيس بجاكرتا في دور الـ 32.

ويأتي ذلك على أن تستأنف، الجولات المتبقية للطيران الشراعي في منافسات ” الفردي ” ، التي سيشارك فيها عبدالمتعالي أحمد وعلي النجيمي، اللذان يحتلان مراكز متقدمة بعد ختام الجولة الثـالثة التي اختتمت الثلاثاء الماضي، بينما يستكمل لاعبو الأخضر في لعبة ” البريديج ” مشاركتهم بمنافسات ” الفرق” بثلاثة لقاءات أمام إندونيسيا وبنغلاديش واليابان عند الـ 10 صباحًا بتوقيت المملكة، بمشاركة اللاعبين إبراهيم الأهدل وعمر باجنيد وحسام سالوت وعبدالحكيم سحاب.

وفي سياق متصل، يستكمل الراميان منصور علوي وفارس العتيبي منافسات الدور ” 1/32″ في مسابقة القوس الأولمبي؛ حيث يواجه منصور علوي نظيره التايلندي ” تاهومنج ” ، بينما يواجه فارس العتيبي الإيراني ” بيار علي ” .