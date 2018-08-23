خلال فصل الصيف.. ” الصداع ” يزداد بمعدل 8%

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات أن الصداع يزداد في فصل الصيف بمعدل 8% مقابل كل ارتفاع في الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، حيث يسبب الطقس الحار تمدد الأوعية الدموية، وهو ما يضع ضغطًا على النهايات العصبية المحيطة بالجمجمة.

وعن تحنب ذلك، فإن الأطفال والكبار يحتاجون شرب ما بين 8 و10 أكواب من الماء يوميًا خلال فصل الصيف؛ وذلك لإبقاء الجسم رطبًا، كما يُنصح بتقليل الكافيين لأنه يزيد إدرار البول وبالتالي الجفاف.

تجدر الإشارة إلى أن ” الصداع ” هو شكوى شائعة في فصل الصيف، ويزداد ألمه مع الحركة والسعال أو عندما يصاحبه تصلب في الرقبة وحمّى، أو يصاحبه إحمرار العين، أو بعد التعرض لإصابة في الرأس.