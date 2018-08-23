خلال فصل الصيف.. ” الصداع ” يزداد بمعدل 8%
كشفت دراسات أن الصداع يزداد في فصل الصيف بمعدل 8% مقابل كل ارتفاع في الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية، حيث يسبب الطقس الحار تمدد الأوعية الدموية، وهو ما يضع ضغطًا على النهايات العصبية المحيطة بالجمجمة.
وعن تحنب ذلك، فإن الأطفال والكبار يحتاجون شرب ما بين 8 و10 أكواب من الماء يوميًا خلال فصل الصيف؛ وذلك لإبقاء الجسم رطبًا، كما يُنصح بتقليل الكافيين لأنه يزيد إدرار البول وبالتالي الجفاف.
تجدر الإشارة إلى أن ” الصداع ” هو شكوى شائعة في فصل الصيف، ويزداد ألمه مع الحركة والسعال أو عندما يصاحبه تصلب في الرقبة وحمّى، أو يصاحبه إحمرار العين، أو بعد التعرض لإصابة في الرأس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52454 ] نشر منذ 24 دقيقة
نصائح ممتازه ,,
,, شكراً لكم ,,