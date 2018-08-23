تنظيم فعاليات ” الأيام الثقافية ” خلال عيد الأضحى بحائل

علي العنزي(صدى):

قامت الهيئة العامة للثقافة في مدينة حائل، بتنظيم فعاليات ” الأيام الثقافية ” خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

وعن هذه الفعاليات فإنها تشمل مجموعة متنوعة من الفقرات، تتضمن كافة صنوف الإبداع بين ” ندوات، وأمسيات أدبية، وأداء مسرحي، وعروض للأفلام ” ، إلى جانب معرض للفنون البصرية، وأمسيات للفرق الشعبية، وتكريم لأدباء مميزين في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالأيام التي ستعقد فيها، فإنها ستُقام في حائل خلال الفترة من ” 13-15 ” ذي الحجة الجاري الموافق ” 24- 26 ” أغسطس في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، والحضور لها متاح لكافة أفراد المجتمع بشكل مجاني.

من الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمبدعين السعوديين في كافة مناطق ومدن المملكة، وتمكينهم من الوصول إلى الجمهور، إضافة لتعزيز الحراك الثقافي وتوفير منتجات ثقافية راقية لجميع أفراد المجتمع.