مقاتلات التحالف العربي تقتل 38 عنصرا حوثيا بالدريهمي
تمكنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، من قتل 38 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في الدريهمي اليمنية.
وكانت مقاتلات التحالف العربي قد قتلت عددًا من القيادات الحوثية البارزة في محافظة حجة اليمنية، من بينهم القيادي ” أحمد الحوري ” أحد أبرز القيادات التي تلقت تدريبها في إيران ،والقيادي محمد العتمي مشرف مربع العبور، وقيادات أخرى رفيعة.
فهد[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم
فيصل[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من الحوثي وميلشياته
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله ينصركم يارب