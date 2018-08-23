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مقاتلات التحالف العربي تقتل 38 عنصرا حوثيا بالدريهمي

مقاتلات التحالف العربي تقتل 38 عنصرا حوثيا بالدريهمي
فهمي محمد(صدى):

تمكنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، من قتل 38 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في الدريهمي اليمنية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد قتلت عددًا من القيادات الحوثية البارزة في محافظة حجة اليمنية، من بينهم القيادي ” أحمد الحوري ” أحد أبرز القيادات التي تلقت تدريبها في إيران ،والقيادي محمد العتمي مشرف مربع العبور، وقيادات أخرى رفيعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم

[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من الحوثي وميلشياته

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