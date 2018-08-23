للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ،عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة المتوسطة والثانوية والبكالوريوس والماجستير.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

مساعد رعاية ” للرجال والنساء ” للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ولا يشترط الخبرة ويفضل من لديهم دورة تأهيلية أو تأسيسية لمدة سنة في مجال التمريض.

رئيس تمريض، للرجال والنساء ،لحاملي بكالوريوس تمريض مع خبرة 6 سنوات في مجال التمريض أو ماجستير مع خبرة 4 سنوات في مجال التمريض منها سنتين في منصب قيادي.

معاون خدمات النقل ،للرجال فقط ، لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة ،ولا يشترط الخبرة.

وأوضحت المستشفى أنه يمكن التقديم من هنــــا