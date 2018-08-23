للجنسين.. وظائف شاغرة لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ،عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حملة الشهادة المتوسطة والثانوية والبكالوريوس والماجستير.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
مساعد رعاية ” للرجال والنساء ” للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ولا يشترط الخبرة ويفضل من لديهم دورة تأهيلية أو تأسيسية لمدة سنة في مجال التمريض.
رئيس تمريض، للرجال والنساء ،لحاملي بكالوريوس تمريض مع خبرة 6 سنوات في مجال التمريض أو ماجستير مع خبرة 4 سنوات في مجال التمريض منها سنتين في منصب قيادي.
معاون خدمات النقل ،للرجال فقط ، لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة ،ولا يشترط الخبرة.
وأوضحت المستشفى أنه يمكن التقديم من هنــــا
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