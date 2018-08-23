الكشف عن لقاء وزير خارجية قطر ووزير الدفاع الإسرائيلي سرًا بقبرص

نيقوسيا(صدى):

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سرًا، خلال زيارته إلى قبرص.

وأوضحت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل ” في خبر نشرته أمس الأربعاء ،أن الطائرة التي استخدمها وزير الخارجية القطري خلال جولته الدبلوماسية الدولية في أوروبا والولايات المتحدة قامت برحلة سرية من إيطاليا إلى قبرص في 25 يونيو الماضي، بينما كان ليبرمان في الجزيرة حيث عقد محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع رئيس قبرص.

ويؤكد هذا اللقاء السري على أن الطرح الإسرائيلي لإقامة دولة في غزة منفصلة عن الضفة الغربية وتعميق الانقسام الفلسطيني ، لا يجد صدى سوى فى الدوحة.

وبذلك يستمر تنظيم ” الحمدين ” على دعم الفصائل المتطرفة في قطاع غزة من أجل تعميق الإنقسام من خلال دعم وتمويل تلك الجماعات بحجة إعادة إعمار غزة.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت قد كشفت، تفاصيل لقاء سري أيضا بين السفير القطري في غزة محمد العمادي، ونائبة الكنيست الإسرائيلي عن حزب ” الليكود ” اليميني الحاكم نافا بوكر، بأحد فنادق مدينة القدس المحتلة، ساعيًا لبث الفتن والفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني وإفشال جهود المصالحة.