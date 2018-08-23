وفاء الكيلاني تخسر جنينها الأول من تيم حسن

أماني الغامدي(صدى):

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تغيبت الفترة الماضية عن الساحة، بسبب فقدانها لجنينها الأول من زوجها الممثل السوري تيم الحسن.

وأشارت الصحف إلى أن الكيلاني ستستأنف تصوير برنامجها الجديد ” تخاريف ” والمقرر عرضه على ” إم بي سي ” بعدما ” وضعته على الرف ” بسبب فقدانها جنينها.

وتدور فكرة البرنامج في قالب فني اجتماعي، كما يشتمل على فقرات إنسانية، وحول مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالنجوم.