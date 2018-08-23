ممرضة عشرينية تنهي حياتها لانفصال والديها

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، انتحرت ممرضة مصرية، مستغلة خبرتها في عملها، وسهولة الحصول على المواد المخدرة، لتنهي حياتها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من طبيب ، يفيد بسقوط الممرضة فجأة في غرفة كشف، وبيدها حقنة بها آثار مواد مخدرة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تم مشاهدة المتوفية وهي تحقن نفسها بكمية كبيرة من المواد المخدرة التي يستخدمها الطبيب في العمليات الجراحية، إلى أن جثة هامدة.

وبالتحريات تبين أنها أقدمت على الانتحار بعد معاناتها نفسيًا عقب انفصال والدها عن والدتها.