الفرق والتطور في رمي الجمرات عبر التاريخ في صور

عادل الحربي (صدى):

أظهرت مجموعة من الصور التطور الملحوظ في قيام الحجاج برمي الجمرات بمشعر منى عبر الزمان.

وبالنظر للصور يمكنك ملاحظة الفرق الواضح، بعدما قدمته المملكة من تطوير وتغيير على مدار العقود الماضية بهدف تيسير المنسك على الحجاج.

ومن أبرز التغييرات التي شهدها موسم الحج الحالي هي ” جسر الجمرات ” المرتبط بمخيم الحجاج على سفوح جبال منى، وله 11 مدخلاً و12 مخرجاً، ما يقلل من نقاط الازدحام، وأساسه قابل للتوسعة إلى 12 طابقًا.

كما توجد شبكة كاميرات تراقب أماكن تدفق الحشود لمساعدة المنظمين على الأرض ولرصد الحالات الصحية وتوفير الخدمات الطبية لها، وتم تجهيز الجسر بمهبط للمروحيات.