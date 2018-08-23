الفرق والتطور في رمي الجمرات عبر التاريخ في صور
أظهرت مجموعة من الصور التطور الملحوظ في قيام الحجاج برمي الجمرات بمشعر منى عبر الزمان.
وبالنظر للصور يمكنك ملاحظة الفرق الواضح، بعدما قدمته المملكة من تطوير وتغيير على مدار العقود الماضية بهدف تيسير المنسك على الحجاج.
ومن أبرز التغييرات التي شهدها موسم الحج الحالي هي ” جسر الجمرات ” المرتبط بمخيم الحجاج على سفوح جبال منى، وله 11 مدخلاً و12 مخرجاً، ما يقلل من نقاط الازدحام، وأساسه قابل للتوسعة إلى 12 طابقًا.
كما توجد شبكة كاميرات تراقب أماكن تدفق الحشود لمساعدة المنظمين على الأرض ولرصد الحالات الصحية وتوفير الخدمات الطبية لها، وتم تجهيز الجسر بمهبط للمروحيات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19026 ] نشر منذ 44 دقيقة
رمي الجمرات في الماضي كانت معانه صعبه جدا والفرق واضح بين الماضي والحاضر
الان يستطيع الحاج رمي الجمرات بكل يسر و سهوله
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاء الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود خيرالجزاء وجزاء الله سيدي ولي العهد الغالي صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعودخيرالجزاء على اهتمامهم الخاص بالحرمين الشريفين فجزاهم الله كل خير ودام عز الوطن شامخاً وعزيزاً ومجيداً