تركي آل الشيخ يعلن عن أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ ،أن الدوري المصري سيشهد أكبر صفقة في تاريخه في يناير المقبل.

ونشر آل الشيخ في تدوينة له عبر موقع ” فيس بوك ” قائلا: ” فيي يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير. إضافة مهمة للدوري المصري وأغلى صفقة في تاريخه.. الصفقة ستكسر رقم كينو في الحجم ومبلغ الصفقة ” .

يذكر أن صفقة البرازيلي كينو الصفقة الأجنبية الأولى التي أعلنها نادي بيراميدز، وانضم له من بالميراس البرازيلي مسجلا هدفا في ثلاث مباريات بالدوري المصري إلى الآن.