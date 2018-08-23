تركي آل الشيخ يعلن عن أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري
قال رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ ،أن الدوري المصري سيشهد أكبر صفقة في تاريخه في يناير المقبل.
ونشر آل الشيخ في تدوينة له عبر موقع ” فيس بوك ” قائلا: ” فيي يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير. إضافة مهمة للدوري المصري وأغلى صفقة في تاريخه.. الصفقة ستكسر رقم كينو في الحجم ومبلغ الصفقة ” .
يذكر أن صفقة البرازيلي كينو الصفقة الأجنبية الأولى التي أعلنها نادي بيراميدز، وانضم له من بالميراس البرازيلي مسجلا هدفا في ثلاث مباريات بالدوري المصري إلى الآن.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 11 دقيقة
بارك الله في الاخ تركي آل الشيخ دعمنا للقيادة الادارية لأنه من أبناء وطني الحبيب