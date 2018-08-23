شركة إعلانات تتعاقد مع ” متحرش التجمع “

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة التجمع بمصر، الأسبوع الماضي ،واقعة تحرش ،تم توثيقها بالفيديو من قبل الفتاة التي تم التحرش بها لفظيًا، ما أثار ضجة كبيرة وجدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية.

ونشر الفنان المصري محمد كامل، تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أكد خلالها أن الشاب صاحب واقعة التحرش في منطقة ” التجمع ” بمصر، تعاقد مع إحدى الشركات لتصوير إعلان.

واستنكر كامل قائلا : ” خبر لكل زملائي الممثلين اللي بيتعبوا بجد لإثبات موهبتهم في السوق، الأستاذ المتحرش صوّر إعلان، وفي شركة إنتاج بتتواصل معاه عشان عمل فني، ونحن فعلاً وحرفيًا في زمن المسخ ” .

ومن جانب آخر تداولت أنباء حول تراجع الشركة عن نيتها للتعاقد مع ” المتحرش ” خاصة بعد الضجة الكبيرة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي.